Max Biaggi: "Mai più in moto, neanche per gioco"

6 settembre 2017

L'aveva già detto, ma Max Biaggi ha voluto ribadirlo: "Mai più su una moto, neanche per gioco". La decisione è maturata dopo l'incidente con la Supermotard che stava per costargli la vita: "Tornare su una moto? È un pezzo di vita che credo di aver archiviato del tutto. Negli ultimi anni ci salivo più per abitudine che per altro. Credo che non salirò più in sella neanche per gioco. Anche se ritengo la passione per la moto la mia emozione più intima. Non è mai stata una droga, ma un oggetto capace di regalarmi libidine, gioia e sentimento".



Biaggi ora sta meglio, anche se la strada per tornare al 100% è anocra lunga: "Quello che mi è accaduto non riuscirò mai a dimenticarlo. Non posso prendere decisioni sul futuro e mi vedo costretto a lavorare sodo per riacquistare la mia salute fisica".



Infine, nell'intervista a Oggi, anche una battuta sulla sua storia d'amore con Bianza Atzei: "All'inizio mi ha fatto penare. Diciamo che non sono stato subito il suo principe azzurro. Stiamo bene ed è un momento molto intenso del nostro rapporto ma credo che l'istituzione del matrimonio sia un po' retrò".