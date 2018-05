Libere -2 Sbk, Rea sempre avanti: Melandri sale al secondo posto

11 maggio 2018

Marco Melandri si è distinto nelle seconde prove libere di Imola avvicinando Jonathan Rea, che resta al comando della graduatoria. Il campione del mondo non fa meglio del mattino ma resta il più veloce con 1’47″038, alle sue spalle il ducatista con 1’47”150. Non va meglio nemmeno a Davies, che a bordo dell’altra Ducati chiude terzo con 1’47”473. Alle spalle dei primi tre, da registrare la risalita di Lorenzo Savadori (Aprilia Milwaukee), che si migliora di quasi 2 secondi rispetto alle prime libere e si piazza quarto.



Ha invece alzato bandiera bianca il rientrante Leon Camier. La sua condizione dopo l'incidente di Aragon è ancora lontana dal top soprattutto in previsione gara e così l'inglese ha deciso di chiudere in anticipo il weekend imolese. Ci riproverà a Donington. Al suo posto la Honda schiererà l'australiano Jason O'Halloran, australiano che lunedì scorso nel British Superbike di Oulton Park aveva chiuso secondo in volata alle spalle di Leon Haslam.



Da registrare, tra gli italiani, il dodicesimo posto dell’esordiente Michel Ruben Rinaldi, a bordo della Ducati Panigale.