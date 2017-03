La Superbike sbarca in Thailandia: gli orari tv e streaming

9 marzo 2017

Mediaset per il quinto anno consecutivo trasmetterà tutta la stagione del Mondiale Superbike (WSBK).

14 ore di eventi in diretta, a cui si aggiungono più di 10 ore a weekend tra differite e speciali su tutte le piattaforme: in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2 e in live streaming sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

Si parte sabato 11 marzo 2017, con il round della Thailandia sul circuito di Buriram. La telecronaca di qualifiche e gare a Giulio Rangheri e a Max Temporali.

Completano la squadra Superbike di Mediaset Alberto Porta e Anna Capella.

• Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506), le gare della Superbike, “Gara 1” il sabato e “Gara 2” la domenica

• Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di Superbike, Supersport, Superstock 1000 e della Supersport 300, novità della stagione, dalle qualifiche alle gare

• Sportmediaset trasmetterà in diretta streaming su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) l’intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2.

L’evento, una volta concluso, sarà fruibile sul sito in qualsiasi momento con servizi e gare integrali



Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti.



LA PROGRAMMAZIONE DEL ROUND DELLA THAILANDIA DI SBK



• ITALIA 1 e ITALIA 1 HD

Sabato 11 marzo

Ore 09.30 diretta gara 1 Superbike

Ore 14.00 replica gara 1 Superbike

Domenica 12 marzo

Ore 09.30 diretta gara 2 Superbike

Ore 14.00 replica gara 2 Superbike



• MEDIASET ITALIA 2

Sabato 11 marzo

Ore 07.20 diretta Superpole Superbike

Ore 08.15 diretta Superpole Supersport

Ore 09.30 diretta gara 1 Superbike

Domenica 12 marzo Ore 08.20 diretta gara Supersport Ore 09.30 diretta gara 2 Superbike