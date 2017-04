La Superbike sbarca in Argentina

10 aprile 2017

Dopo la MotoGP, anche la Superbike farà tappa in Argentina. Dorna e il gruppo OSD hanno infatti siglato un accordo triennale, che prevede per il 2018 lo sbarco del campionato delle derivate di serie sul nuovo Villicum Circuit nella provincia di San Juan, vicino alla città di Albardon. Il tracciato, ancora in fase di costruzione, prevede una lunghezza di 4,2 chilometri con 19 curve (11 a sinistra e 8 a destra).

“Senza dubbio questa è davvero una buona notizia. Sapere che in Argentina sarà disputato un round del World Superbike è un solido passo in avanti. La presenza di due tra i più importanti campionati del mondo di moto in Argentina, riflette la passione del paese radicata negli sport motoristici”, ha detto il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta. Il direttore di OSD, Orly Terranova, non vede l'ora di portare la Sbk in pista. “Sono molto contento che il nuovo Circuit Villicum - che ha già ricevuto la prima approvazione da parte della FIM - ci permetta di lavorare con un altro evento internazionale di livello mondiale come il WorldSBK. Oltre a questo ci fornisce la possibilità di attrarre altre categorie del motorsport. Inoltre riteniamo che questa sia l'occasione per l'Argentina di avere uno o più piloti in gara, dato che la categoria sarà una grande piattaforma per il motociclismo argentino e del Sud America. Indubbiamente la nuova pista - situato sulla leggendaria Route 40 - genererà un impatto positivo nella regione di Cuyo, aumentando i livelli di turismo della provincia di San Juan”.