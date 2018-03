La Superbike in Irlanda del Nord dal 2019

3 febbraio 2018

La Superbike sbarca in Irlanda del Nord. La Dorna ha infatti annunciato l'accordo con il circuito di Lake Torrent, attualmente in costruzione non lontano da Belfast. Le derivate di serie correranno dal 2019 per almeno tre stagioni. Il tracciato di casa di Jonathan Rea (che però vivie all'Isola di Man) sarà breve: solo 3,6 km con 12 curve ampie 12/15 metri e una variazione di altitudine di 30 metri.