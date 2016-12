La Superbike a Imola con l'ombra di Melandri

"Abbiamo ancora delle cose da sistemare ma sono, devo essere fiducioso. La pista mi piace ed è ora di dare una svolta". Giusto. Stessi propositi per Tom Sykes, che vince la gara di tiro con l'arco dell'evento collaterale. L'idea sarebbe quella di infilzare Jonathan Rea nelle due gare imolesi, ma la missione non è per niente facile anche per uno come lui che sulle rive del Santerno ha già trionfato. Il fatto è che il campione del mondo su questo terribile saliscendi è una belva. Ci ha vinto nel 2014 con la Honda e lo scorso anno con la Kawasaki. Due doppiette senza storia, e se arrivasse un'altra vittoria Rea diventerebbe l'indiscusso re di Imola, visto che ora condivide la corona con Carlos Checa, 5 vittorie a testa. A margine ma non troppo delle faccende di pista, si accende il mercato piloti. Al centro dell'attenzione Marco Melandri, ormai praticamente sicuro di rientrare l'anno prossimo. Se lo contendono due case, due team, due sponsor. Yamaha e Kawasaki, Crescent e Puccetti, Pata e San Carlo. Si sta scatenando insomma un derby delle patatine per aggiudicarsi i servizi di uno dei piloti più vincenti in Superbike. "Sono contento e onotrato di questo interesse intorno a me. Spero che tutto vada in porto in tempi brevi, in modo da poter organizzare dei test. Ho bisogno di girare molto per togliermi un po' di ruggine di dosso, poi sarò di nuovo quello del 2014", ha detto. Praticamente una conferma che lo rivedremo in pista. Intanto godiamoci questo week-end, sperando che la pioggia annunciata se ne rimanga tra le nuvole.