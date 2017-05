La Superbike a Donington: gli orari tv e streaming

26 maggio 2017

Mediaset per il quinto anno consecutivo trasmetterà tutta la stagione del Mondiale Superbike (WSBK). 14 ore di eventi in diretta, a cui si aggiungono più di 10 ore a weekend tra differite e speciali su tutte le piattaforme: in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2 e in live streaming sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.



Sabato 27 maggio 2017 si torna in pista con il round del Regno Unito sul circuito di Donington. La telecronaca di qualifiche e gare a Giulio Rangheri e a Max Temporali. Completano la squadra Superbike di Mediaset Alberto Porta, Anna Capella e Irene Saderini, che lavoreranno dai box in pitlane.



• Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506), le gare della Superbike, “Gara 1” il sabato e “Gara 2” la domenica



• Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di Superbike, Supersport, Superstock 1000 e della Supersport 300, novità della stagione, dalle qualifiche alle gare



• Sportmediaset trasmetterà in diretta streaming su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) l’intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2. L’evento, una volta concluso, sarà fruibile sul sito in qualsiasi momento con servizi e gare integrali



Inoltre, sabato 27 maggio alle ore 17.00, al termine di Gara 1 della Superbike, Italia 1 trasmetterà “#NICKYHAYDEN69”, uno speciale curato dalla redazione di Videonews in ricordo del pilota americano tragicamente scomparso pochi giorni fa. In conduzione Irene Saderini e Alberto Porta, con Anna Capella pronta a raccogliere in giro per la pitlane le testimonianze di chi l’ha conosciuto.



Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti.