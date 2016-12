Jonathan Rea: "Ho sempre sognato di diventare campione della Superbike"

3 ottobre 2015

"Il mio sogno è sempre stato quello di diventare campione della Superbike", firmato Jonathan Rea . Il fresco campione del mondo 2015, si è tolto tuta e casco per raccontarsi in esclusiva a Sportmediaset . "Dentro di me, nel mio cuore, sapevo di avere un potenziale elevato... Vincere tanto come è successo quest'anno mi ha dato più sicurezza. Quando il semaforo si spegne so che posso trionfare o almeno provarci".

Trovarsi di fronte ad un campione del mondo regala sempre un'emozione speciale. Lo vedi, Jonathan, faccia pulita e sguardo da bravo ragazzo. Niente a che fare con il cannibale che sotto il casco ha dominato, portandosi a casa il titolo con due round di anticipo. "Quando vinco, oggi, mi sento sento come se stessi sulle nuvole, mi sento in cielo", ci spiega. Una gioia e una forza mai ostentate, sincere e trasparenti come il carattere di questo ragazzo, che ha centrato l'obiettivo dopo anni di tentativi in Honda, alla sua prima stagione in sella alla Kawasaki. Per questo Jonathan avverte gli avversari: "Quando avrò 50 anni spero di aver vinto più di un mondiale... Anche se so che è difficile, ma vorrei potermi guardare indietro ed essere orgoglioso della mia carriera".