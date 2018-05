Il monopolista Rea tra primato, record e titoli ipotecati: una Sbk monocolore

Verso Donington con alcuni pensieri per la testa su una Superbike che offre belle gare ma che, dopo 5 round, ha un andamento di classifica ben indirizzato, “citofonare Rea”. Imola ha dimostrato ancora una volta che il nordirlandese è semplicemente il pilota che meglio si adatta alle situazioni. Su una pista sulla carta favorevole alla Ducati e a Chaz Davies, che dominava da due anni, la doppietta del Number One, la prima stagionale, è la prova che il talento serve anche a fare autoanalisi e a cambiare parametri.



La Kawasaki “allunga” meno perché ha perso giri con il nuovo regolamento? Niente paura, nonostante l’arrabbiatura. Con una Casa molto attiva alle spalle in pochi mesi si è tornati a prestazioni, intese come tempi sul giro e sulla distanza di gara, simili al passato se non superiori. Adesso la Ninja è più veloce in curva, così in uscita non è penalizzata dalla minore accelerazione. Concetti semplici, spalmati sulla pista dal campione dopo l’attenta messa a punto concordata al box con il capo tecnico Pere Riba e con l’ingegnere elettronico Davide Gentile, uno che la sa lunghissima per aver lavorato su tante moto e con tanti campioni, capace in poco tempo di limitare quei difetti che si erano manifestati a inizio stagione, vedi per esempio lo stress procurato alla gomma posteriore al massimo angolo di piega sulle curve lunghe.



Adesso a Donington Johnny va per diventare il più grande di sempre, gli basta una vittoria per arrivare a quota 60 e battere il record di Carl Fogarty, proseguendo sulla via del quarto mondiale consecutivo che rappresenterebbe un altro importantissimo primato.