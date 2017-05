Hayden, Valentino Rossi scosso: "Uno dei migliori amici"

18 maggio 2017

"Uno dei migliori amici che ho avuto nel paddock". Esordisce così, su Instagram, Valentino Rossi. Un lungo post, accorato e sentito, di incoraggiamento per Nicky Hayden, che in queste ore sta correndo la gara più importante della sua vita: "Tra i tanti ricordi il Mondiale 2006, vinto da lui su di me, e il suo sguardo nel 2015, quando lui si ritirò e io persi il titolo: il suo sguardo di supporto dentro il casco è uno dei pochi ricordi positivi che ho di quel giorno. Forza Nicky, siamo tutti con te".