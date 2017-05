Hayden, nessun progresso: "Condizioni restano gravissime"

20 maggio 2017

Nessun segnale positivo per Nicky Hayden , al quarto giorno di ricovero all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Stando all'ultimo bolettino emesso, le sue condizoni "sono sempre gravissime. Il quadro clinico generale resta invariato. E' ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata". Poche scarne parole, che confermano una volta di più la situazione drammatica in cui versa il pilota americano.

Intanto, la direzione medica ha deciso di non permettere nemmeno ai parenti stretti la presenza in stanza durante la notte. Tra le visite, inoltre, si è aggiunta quella di Gerrit Ten Kate, proprietario, insieme al fratello Ronald, del team Superbike per il quale Hayden corre, mentre la Honda ha lasciato sul posto dei suoi rappresentanti per ogni necessità della famiglia di Nicky.