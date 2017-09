Hayden, nasce la nipotina che si chiama come lui

6 settembre 2017

Giorno speciale per la famiglia Hayden, che tre mesi e mezzo fa perdeva Nicky in seguito al tragico incidente sulla strada provinciale Riccione-Tavoleto. La sorella dell'ex pilota, Kathleen, ieri ha dato alla luce un bambina e ha voluto chiamarla Lillian Nicky, in onore del fratello. "Accogliamo il nuovo membro della nostra famiglia - scrive Kathleen su Instagram -. Benvenuta al mondo Lillian Nicky!".