Hayden, la lettera della fidanzata: "Ci rincontreremo"

31 maggio 2017

"Sogno il tuo sorriso, non solo quando dormo ma in ogni momento. La mattina del 17 maggio è stata una delle mattinate più speciali che possa ricordare. L’uomo lassù deve avere osservato con attenzione per vedere come tu hai passato le tue ultime ore con me perché hai dato il meglio per mostrarmi quanto mi amassi. Ricorderò per sempre l'ultimo bacio prima che tu partissi in bici": inizia così la lettere di Jackie per il suo Nicky che lo scorso anno a Venezia le aveva chiesto di sposarlo.