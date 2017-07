Hayden, la famiglia chiede i danni all'investitore

11 luglio 2017

A quasi due mesi dall'incidente stradale costato la vita a Nicky Hayden, la famiglia del pilota americano ha inviato una lettera di richiesta danni al giovane automobilista che lo ha investito vicino al circuito di Misano. Al momento, comunque, la perizia della Procura di Rimini è ancora in corso. L'unica certezza è che "Kentucky Kid" non si sarebbe fermato allo "stop", mentre l'auto viaggiava oltre i limiti di velocità in quel tratto.