Hayden, l'autista: "È sbucato all'improvviso dallo stop"

19 maggio 2017

L'automobilista abita a Morciano (Rimini) ad una decina di chilometri da Misano e dal luogo dell'incidente sulla Riccione - Tavoleto. I primi accertamenti avrebbero confermato che il 30enne, alla guida della Peugeot, stava procedendo in direzione mare quando è avvenuto l'impatto con Hayden in sella alla sua bicicletta. Sarebbe anche confermato che il campione statunitense stesse provenendo dalla strada secondaria e stesse immettendosi sulla via Tavoleto. A dare l'allarme sono stati alcuni operai di un cantiere nei pressi. Anche la loro testimonianza è stata utile per la ricostruzione della dinamica.