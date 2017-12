Hayden, chiesto il rinvio a giudizio per l'investitore

15 dicembre 2017

E' stato chiesto il rinvio a giudizio per l'automobilista che ha investito Nicky Hayden lo scorso 17 maggio nei pressi del circuito di Misano. La richiesta della procura della Republbica di Rimini, infatti, è la conseguenza del risultato della perizia commissionata all'incaricato Orlando Omicini. In base all'esito delle verifiche strumentali, il 30enne operaio procedeva a 70 km/h in un punto in cui il limite era di 50 km/h.