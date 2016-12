Giugliano lascia la Superbike e sbarca nel campionato inglese

La notizia era nell’aria, la trattativa in corso già da un po’. Davide Giugliano dice ciao ciao al mondiale Superbike e “sbarca” nel BSB, il campionato inglese che gode di vasto seguito. L’annuncio ufficiale è avvenuto durante il salone della moto a Birmingham. L’ex pilota della Ducati è stato ingaggiato dal team Tyco BMW e sarà affiancato dal confermato Christian Iddon, che ha corso il Supersport con la MV Agusta.



E’ un bel colpo per la squadra di Philip e Hector Neill, che si assicura un pilota di grande talento: “Sono veramente contento di partecipare al BSB - ha detto Davide - un campionato di ottimo livello e molto seguito dal pubblico inglese, competente e caldo. Spero di crearmi presto una bella schiera di tifosi. Conosco già alcune delle piste sulle quali correrò, ma ci sarà da lavorare. Avendoci corso contro, so che la BMW s 1000 R è una gran moto”.



Campione Superstock 1000 nel 2011, Davide non ha mai vinto in Superbike ma è salito 14 volte sul podio, e complice l’infortunio patito in Germania ha chiuso la stagione 2016 al settimo posto.