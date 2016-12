12 febbraio 2016

Supermotard, palestra, moto d'acqua per prepararsi al Mondiale Superbike: ecco l'allenamento di Davide Giugliano. Il pilota della Ducati è pienamente recuperato dall'infortunio della scorsa stagione e non vede l'ora di essere in pista a Phillip Island. Dalle immagini è pure in grande forma.