Ducati, Giugliano: "Sono tornato alla grande"

27 febbraio 2016

Davide Giugliano è tornato in gara dopo sette mesi dall'infortunio e ha conquistato un importante quarto posto per il morale: "Rientrato alla grande. Sono a sei decimi dalla vittoria e sono stato molto veloce per tutta la gara. Sono davvero contento, significa molto per me", ha commentato in esclusiva al nostro inviato dai box Alberto Porta. Il vincitore Rea , invece, non si accontenta: "Moto non ancora perfetta, c'è da migliorare".

Rea spaventa tutti gli avversari: "E' stata una gara veramente difficile anche perché la mia Kawasaki non era perfetta, soprattutto dopo metà gara. Ora dobbiamo sistemare qualcosina per gara 2. L'obiettivo è sempre quello di vincere".



Davies è pronto all'attacco: "Sono molto vicino alla vittoria. Sono molto contento perché è la prima gara della stagione ed è importante prendere molti punti. Una gara divertentissima perché siamo sempre stati in battaglia. L'ultimo giro ho provato a sorpassare Rea, ma ero difficoltà con la gomma anteriore. Pronto per la vittoria in gara 2? Ci proviamo".



Grandissima soddisfazione per van der Mark: "E' stata una gara incredibile, è stata una bella battaglia e sono molto contento per il primo podio della stagione. Nella prima parte di gara ho dovuto gestire le gomme e poi sono arrivato sui primi. La nostra moto è molto migliorata rispetto allo scorso anno".



Il ritorno di Giugliano: "Ho ricominciato alla grande. Dopo sette mesi che non correvo sono a sei decimi dalla vittoria. Sono stato veloce per tutta la gara e soprattutto ho fatto il giro più veloce all'ultimo passaggio. Avevo un po' di margine, ma ho sbagliato a quattro giri dalla fine e ho preso un po' di gap, poi c'è voluto un po' di tempo per recuperare. Sono molto contento per la gestione della gara e per come ho lavorato nel weekend. Sono comunque felice, un quarto posto che per me vale tantissimo".