Ducati, Giugliano: "E' stato un weekend fantastico"

28 febbraio 2016

Per la Ducati una trasferta australiana da ricordare: "Mi dispiace per il mio compagno Davies per la caduta. Sono comunque molto felice per il mio risultato. Ringrazio tantissimo la Ducati e dedico il terzo posto alla mia famiglia".



Doppietta per Rea, sempre più padrone della Superbike: "Ho gestito bene la gara, poi a cinque giri dalla fine ho deciso di spingere. Davies mi è stato vicino e sapevo che mi avrebbe attaccato in due punti. Così ha fatto, ma mi sono difeso bene".



Van der Mark si conferma: "Un fantastico modo di iniziare il Mondiale. Oggi riuscivo a guidare la mia Honda in maniera più rilassata, che lotta sulle staccate con Rea. Ringrazio la mia squadra per tutto il lavoro svolto".