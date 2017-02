Ducati-Aruba, la nuova Panigale va a caccia del Mondiale

8 febbraio 2017

Svelata la nuova Ducati Panigale che cercherà di togliere il Mondiale Superbike alla Kawasaki. Classica livrea rossonera con lo sponsor Aruba. La novità è rappresentata da Marco Melandri: "Sono motivato come non mai. Penso di essere maturato, ho capito che quando le cose ti mancano le vuoi ancora di più. Ora sono nella situazione ideale". Anche il compagno Davies è pronto alla battaglia: "Questa moto me la sento mia, è agile e la guido come voglio. Con la Panigale stacco infatti come una bestia".