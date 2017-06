Chaz Davies dall'ospedale: "Sto già recuperando, obiettivo Laguna Seca"

18 giugno 2017

Chaz Davies pensa già al prossimo appuntamento mondiale, nel round degli Stati Uniti. Il gallese della Ducati, dopo il brutto incidente nel finale di Gara 1 a Misano, ha pubblicato su Instagram una foto dall'ospedale di Rimini in cui si vede il team Aruba stretto attorno a lui. Il messaggio sul post: "Grazie a tutti degli auguri! Qualche botta e qualche livido, ma sto già lavorando per il piano di recupero. Spero di essere in griglia a Laguna Seca".