Biaggi, sei mondiali: una carriera al top

Quattro anni dopo affronta la sua prima stagione intera in 250. Aprilia la moto. E' quinto nel mondiale, conquista la sua prima vittoria a Kyalami, in Sudafrica. L'anno successivo passa in Honda, quarto nel mondiale, 1 vittoria a Barcellona. Torna in Aprilia e infila una striscia di tre mondiali consecutivi. 22 vittorie, 33 podi, 24 pole. Nel 1997 passa a Honda. cambia la moto, non cambia l'atteggiamento: 5 vittorie, 10 podi, tre pole. Il quarto titolo mondiale di fila.



Abbastanza per passare in 500, poi Motogp. In 8 mondiali si prende 3 secondi posti, 3 terzi. 15 vittorie, 58 podi, 23 pole. Nel 2007 passa in superbike. Suzuki, Ducati e poi Aprilia. Nel 2010 arriva il primo titolo, due anni più tardi il secondo. E la decisione di smettere. Prima di cedere alla tentazione di scendere di nuovo in pista, affrontare le gare. A Misano 2015 ricomincia la storia.