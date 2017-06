Biaggi, dopo sei giorni condizioni stabili

15 giugno 2017

Bianca Atzei torna a parlare delle condizioni di Max Biaggi , ricoverato in ospedale dopo la caduta in allenamento sulla pista del Sagittario a Latina. "Dopo 6 giorni è stabile. Il mio Max è resistente e forte. Ho fiducia. Ho speranza. Io credo in lui e credo che la sua sfida più grande ora sia psicologica". Queste le parole della cantante affidate a Facebook.

La 30enne si è poi scusata con fan e tifosi per il silenzio degli ultimi giorni: "Scusate se in questi giorni non vi ho dato notizie, so e capisco quanto ci tenete ad essere informati. Io, in questo momento, sto cercando di tenere le mie energie per lui dandogli positività. "Grazie a chi gli sta vicino e gli scrive ogni giorno. Max è la parte migliore di me".