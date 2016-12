Superbike, test Bmw segnati dal maltempo

Dopo Donington la Bmw si è trasferita ad Aragon, in Spagna, per una due giorni di test sulla strada verso la gara di Portimao. Purtroppo il maltempo, sotto forma di pioggia, vento e temperature basse, ha condizionato le prove, che hanno visto in pista Marco Melandri e Chaz Davies provare diversi setting e nuove parti della loro S 1000 RR. Complessivamente i due piloti ufficiali hanno percorso 263 giri per un totale di 1352 chilometri.