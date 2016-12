Aprilia, giorni decisivi per il futuro in Superbike

12 novembre 2015

Pur con l’attenzione tutta rivolta alle vicende agonistiche e post-campionato della MotoGP, non si può trascurare la Superbike, che sta vivendo sotto traccia giornate molto importanti. Non è ancora detta l’ultima parola in Aprilia. Dopo il fallimento della trattativa con il team ceco di Karel Abraham (si parlava di una squadra con addirittura 3 piloti, lo stesso Karel con Leon Haslam e Lorenzo Savadori), ci sarà a breve, questione di ore o pochi giorni, un incontro con un’altra struttura intreressata alla gestione in pista delle RSV4, trattativa patrocinata dalla stessa Dorna che non vuole perdere in Superbike la casa veneta che sta per mettere in pista la nuova MotoGP.



Intanto Haslam, in convalescenza dopo l’intervento all’avambraccio per urare la sindrome compartimentale, non vuole trovarsi con le spalle al muro e ha parlato con Lucio Pedercini, che però è in attese di conferme da importanti sponsor prima di intavolare trattative. Il team Barni ha deciso per Xavi Forès, già collaudatore Ducati, lasciando libero Tati Mercado che dovrebbe tornare in Superstock 1000. In tal senso sembra ci sia l’intenzione da parte dello sponsor della Ducati, Aruba, di istituire uno Junior Team, del quale farebbe parte l’argentino insieme ad un giovane italiano. Confermato il test di Marco Melandri con la MV Agusta a Jerez de la Frontera a fine mese insieme, resta solo da aspettare l’ufficialità del trasloco delle BMW nel box Althea di Genesio Bevilacqua.