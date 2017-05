Addio Nicky Hayden, ultimo saluto a Owensboro

29 maggio 2017

Owensboro ha salutato il suo campione: Nicky Hayden. Alla St. Stephen Cathedral Church si sono svolti i funerali di Kentucky Kid e tutta la città si è stretta attorno ai familiari del pilota morto all'ospedale Bufalini di Cesena lunedì 22 maggio in seguito al tragico incidente in bicicletta del 17 maggio. Le esequie sono state trasmesse in streaming su Facebook e seguite da migliaia di fan di Nicky in tutto il mondo.