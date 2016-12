Abraham sbarca in Superbike con la Bmw

2 dicembre 2015

Karel Abraham passa dalla MotoGP alla Superbike. Il ceco correrà con il team Milwaukeee BMW e farà coppia con l'autraliano Joshua Brookes: "Passare in WorldSBK con questa squadra è molto esaltante. Sarà anche una sfida, non ho mai guidato una Superbike e molto sarà nuovo per me sono sicuro che saremo in grado di arrivare a buoni livelli rapidamente".