8 ore di Suzuka: Stoner cade e si frattura scapola e tibia

26 luglio 2015

Le paurose immagini arrivano direttamente dal Giappone: lo spavento per il volo dell'australiano si intuisce chiaramente dalle urla del commentatore. Stoner, carponi, si è portato a bordo pista prima di essere trasportato in ospedale.

Well my #Suzuka8H ended spectacularly!Stuck Throttle = Broken Scapula + Fractured Tibia and a few more tweaks. Sucks! pic.twitter.com/aNtgwDGIzG

ACCELERATORE BLOCCATO

"La mia 8 ore di Suzuka è terminata in maniera spettacolare. L'acceleratore è rimasto bloccato: mi sono fratturato la scapola e la tibia. Mi spiace per i miei compagni Michael van de Mark e Takumi Takahashi e per tutto il team: hanno lavorato tutti duramente ed è finita così. Grazie ragazzi". "Sfortunatamente siamo incappati in qualche problema meccanico mentre entravo nella curva che porta all'hairpin", ha poi ribadito nel comunicato ufficiale della Honda, segno che qualcosa non ha funzionato a dovere e non è stato un errore umano. Alla fine anche la stessa squadra ha confermato il guasto tecnico, svelando che l'acceleratore era rimasto aperto di ben 26 gradi prima della caduta.