Superbike, Aragon: Chaz Davies si prende la rivincita in gara2

Festeggia tutta Borgo Panigale, che vede tornare la Ducati al successo dopo 58 gare! Una vittoria strepitosa, fortemente voluta anche da Davies, che entra nella storia del marchio italiano portando la Panigale R per la prima volta davanti a tutti!



Ed è proprio Davies che in avvio di gara gira per primo, prendendo subito il comando. Rea infila Haslam con decisione. Leon prova a resistere, ma deve stare dietro. Sykes si accoda al trenino inglese, in quarta piazza, controllato dagli spagnoli Fores e Torres. Carico, Van Der Mark si prende la settima piazza, in lotta con Badovini. Fuori dalla top ten Guintoli viaggia poco convinto.



Il ritmo si alza velocemente, costringendo i piloti a spingere forte, con una temperatura dell'asfalto molto più calda rispetto a gara1. Situazione che tradisce Sykes, che apre troppo presto in uscita di curva e viene lanciato dalla sua Kawasaki. Un brutto highside ma Tom esce dalla via di fuga con le sue gambe. Poco dopo anche Guintoli finisce a terra all'ingresso della chicane stretta.



Dietro va in scena un Badovini show, che trova e difende la sesta piazza, gestendo gli attacchi di Van Der Mark e Salom. E suda freddo anche Rea, che vede Haslam farsi sotto pericolosamente. Jonathan non è al 100% fisicamente e le temperature appunto non lo aiutano. Gradi extra che invece sembrano far lavorare molto meglio la ciclistica della RSV4, che a 8 giri dal termine mette la ZX-10R nel mirino. E' un tira-molla tra Jonathan e Leon, mentre Davies tiene saldamente il comando con +3.5 di vantaggio. Grandi sportellate ancora tra Badovini e Van Der Mark, con l'italiano sulla BMW che difende con i denti la sesta piazza, ma poi sbaglia e si riaccoda al gruppetto. Mercado scavalca Salom alle loro spalle e - all'ultima curva - i due beffano Van Der Mark, relegandolo all'ottavo posto.



Cavalcata finale e trionfale per la Panigale R che con Davies torna alla vittoria. Rivincita netta di Chaz su Rea, dopo la volata di gara1. Jonathan però si consola con un ottimo secondo posto, tenendo dietro Haslam e allungando in classifica mondiale. Ma il prossimo weekend c'è già Assen che li aspetta...



ARAGON, GARA 2: ORDINE DI ARRIVO