SBK, Aragon: Tom Sykes davanti a tutti nell'ultimo turno di libere

Tom Sykes riporta in vetta la Kawasaki, girando in 1:50.974 nell'ultimo turno di libere ad Aragon. In ripresa le Aprilia, con Haslam 2° a +0.527, marcato a soli 90 millesimi da Torres. Sono 7 i decimi che relegano Rea in quarta piazza, seguito da Davies (Ducati, +0.733) e Van Der Mark (Honda, +1.223). Più staccati Lowes (Suzuki, +1.593) e Fores (Ducati, +1.626). Guintoli chiude invece 9° (Honda) davanti a Terol (Ducati) e Badovini (BMW, +1.932).