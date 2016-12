SBK, Aragon: Chaz Davies e la Ducati volano nel terzo turno di libere

Chaz Davies porta la Ducati Panigale R davanti a tutti, girando in 1:50.934, nel terzo turno di libere ad Aragon. In scia la Kawasaki ZX-10R di Rea, a +0.080, chiusa nel sandwich rosso, visto che Fores è 3° a +0.359. Seguono Haslam (Aprilia, +0.371, 4°) poi Sykes (Kawasaki, +0.445), Torres (Aprilia) e Terol (Ducati). Van Der Mark è 8° con la prima delle Honda (+0.890), mentre è solo 11° il campione del mondo in carica, Guintoli (Honda, +1.149).