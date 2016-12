Superbike, Rea fa volare la Kawasaki ad Aragon

Rea è stato abile a mettere insieme un ottimo giro poco prima della bandiera a scacchi. Il pilota nordirlandese ha avuto la meglio su un Tom Sykes apparso decisamente più in palla rispetto alle prime due trasferte della stagione. L’iridato 2013 ha mostrato un ottimo ritmo sulla pista che lo ha visto protagonista di pole e doppietta lo scorso anno, nonché tracciato di casa per la squadra gestita da Guim Roda. Terza posizione per Chaz Davies, il quale, come i piloti Kawasaki, aveva già dei buoni riferimenti di messa a punto della moto, riconducibili alla due giorni di test privati dell’anno passato effettuati proprio qui ad Aragon. Il gallese, insieme a Xavi Fores, ha tratto inoltre beneficio dalla recente due giorni di test a Misano. Il quarto posto del neo sostituto di Giugliano, d’altro canto, rimarca ulteriormente l’ottima competitività su questa pista della Panigale, ancora alla ricerca della prima vittoria della sua storia triennale. Quinto posto per un Leon Haslam decisamente in risalita, a precedere il connazionale Alex Lowes, ancora concentrato a familiarizzare, insieme alla squadra, con la nuova elettronica Magneti Marelli. Nella top ten anche Michael van der Mark (Honda), Nico Terol (Ducati), Sylvain Guintoli (Honda) e Jordi Torres (Aprilia). Dopo la caduta occorsa in mattinata, Ayrton Badovini (Bmw) ha chiuso al dodicesimo posto, preceduto dall’altro italiano Matteo Baiocco (Ducati) e seguito dall’argentino Leandro Mercado (Barni Racing Ducati).

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE