Superbike, ad Aragon tutti contro le Kawasaki

Attenzione a Rea. La Superbike approda in Europa per il terzo round del Mondiale e il fuoco è sempre più sul box Kawasaki. Il nuovo arrivato ha aperto la stagione prendendosi tutta la scena mettendo a disagio Sykes. Proprio lui che, per abitudine sulla moto, si aspettava di avere un vantaggio almeno iniziale. Si arriva ad Aragon con Rea capitano della classifica, straordinariamente a suo agio sulla moto, con la squadra innamorata del suo fare timido e determinato.