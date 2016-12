Superbike: le pagelle dalla Thailandia

Rea 10 - Due manche perfette. Parte in testa e diventa imprendibile per gli altri già alla fine del primo giro. La sensazione è che non si sia nemmeno dovuto spremere al massimo per portare a casa il risultato. Se continua così rischia di uccidere anzitempo il campionato.



Haslam 7- Lascia la Thailandia con due secondi posti. Per il campionato non è male, ma non è mai sembrato in grado di contrastare Rea. Per giunta non fa quella differenza con Torres, il suo compagno di squadra debuttante in SBK, che sarebbe lecito attendersi da un pilota esperto come lui. La classifica per il momento regge, speriamo che Leon abbia le spalle abbastanza larghe per sopportare il peso della sfida con Rea.