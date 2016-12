Superbike: Troy Bayliss non correrà ad Aragon

E' stato un grande fino in fondo, correndo altre due manche in mezzo ai ragazzini. Lui, Troy Bayliss, la leggenda della SBK, però, adesso ha alzato la mano. "Basta, più di così non posso fare fare. E' stato bello, grazie". Così, l'australiano ha deciso di salutare il mondiale delle derivate e, di conseguenza, non sarà in pista ad Aragon, round n°3 del 2015. In Ducati quindi devono pensare ad un sostituto, in attesa che Giugliano torni in forma.