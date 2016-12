Supersport: Ratthapark Wilairott vince il GP di casa in Thailandia

Wilairot Ratthapark, pilota thailandese della Honda, vince la gara di casa della Supersport, corsa inaugurale del tracciato di Chang Thai, portandosi in vetta al mondiale! Dietro lotta tra le Kawasaki, con Sofuoglu che batte Jacobsen in volata per soli 32 millesimi. Rolfo (Honda) è 6° davanti a Faccani. Baldolini è 9° con la miglior MV Agusta arrivata al traguardo, dopo la caduta di Zanetti e la rottura che ha messo fuori gioco Cluzel.