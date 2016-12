Superbike, Chang Thai: Jonathan Rea centra la Superpole

La Kawasaki Zx-10R si conferma la moto attualmente più performante in qualifica, regalando a Jonathan il secondo centro stagionale in Superpole. Di un soffio, però, perché la confidenza tra l'Aprilia RSV4 RF e Haslam sta raggiungendo livelli di guardia. Soprattutto visto quegli 11 millesimi che lo relegano meritatamente in seconda piazza. Anche se la sorpesa di giornata è certamente la Suzuki di Lowes in prima fila. Unica GSX-R1000 piazzata in SP2, visto che De Puniet resta invece fisso nelle retrovie.



Deve quindi cercare un'immediato colpo di reni Sykes, solo 4°. L'inglese vede il compagno di box andare forte, ma non riesce a replicare. A Tom serve urgentemente una strategia per fare due gare tutte d'attacco. Facendo attenzione a Torres e Davies che sono apparsi in grande forma. Come Bayliss, la leggenda che si riscopre ragazzino restando sotto il secondo di ritardo dalla vetta, portandosi coraggiosamente anche davanti ai due campioni del mondo di casa Honda. Detto che Van Der Mark beffa ancora una volta Guintoli, sono solo 48 i millesimi che li separano. Menzione speciale per Mercado che con la Panigale R del team Barni , gestisce gli attacchi di Salom (Kawasaki) e Baiocco (Ducati Althea).



SBK: LA GRIGLIA DI PARTENZA



