Il grande ritorno di Grand Prix

Il finesettimana thailandese della Superbike prende il via con un ricco antipasto sulle reti Mediaset. Stasera alle 23.00 su Italia 2 e in streaming sul sito Sportmediaset.it torna infatti la storica trasmissione Grand Prix, dedicata al secondo appuntamento per le derivate di serie. Il menù della trasmissione, nata nel settembre del 1977 e quindi tra le più antiche del panorama televisivo italiano, offrirà le sintesi della prima giornata di prove libere della Superbike e della Supersport. Troy Bayliss racconta ai nostri microfoni le sue sensazioni dopo il clamoroso ritorno in sella alla Ducati. Il campione del mondo Sylvain Guintoli spiega i segreti della pista. Ma il piatto più prelibato sarà il giro di pista con l’Aprilia di Max Biaggi. Una soggettiva che il sei volte campione del mondo commenta in presa diretta con il microfono sotto il casco.