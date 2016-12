Superbike, godiamoci questo Bayliss

Troy Bayliss è un fanciullo di quasi 46 anni. E senza scomodare rimandi pascoliani, o rileggere il ben noto curriculum, emoziona giá solo per questo. Perché si emoziona quando ci dice - via la tuta e infilate le infra - che dopo qualche intervento sulla moto si è ritrovato la Ducati dei "suoi" tempi. Stesso feeling, stesso profumo. Perchè si esalta a sentire il grip del guanto sulla manopola del gas - e non è una frase poetica, è la realtá dei fatti - e perchè si lascia dietro tutti nel secondo settore di questo venerdì e chi dice che non lo possa fare anche negli altri..

Troy Bayliss ha nello sguardo le stesse scintille che lascia in piega, che sono poi quelle di Valentino Rossi quando spiega che, semplicemente, ha in programma di fare il pilota per sempre. I numeri dicono settima posizione, il resto parla di gente Ducati con un sorriso così per come sta andando e di un fanciullo brizzolato che inforca gli occhiali per studiare le telemetrie, ma che quando gli occhiali li toglie si lascia alle spalle una ventina di anni buona e un tot di colleghi. Ecco perchè fa più notizia lui di tutto il mondiale e piace più il suo stile di guida retrò, rispetto alla pulizia di oggi. Uno che, oltre a tutto ciò, si ferma a chiacchierare con la gente del pit walk (la corsia box aperta agli spettatori), mentre qualche collega molto meno titolato storce il naso alla richiesta del quarto autografo. Godiamocelo, va, per ora, poi si vedrá.