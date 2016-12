Superbike, Lowes davanti a tutti al termine delle libere

Lowes, originario di Lincoln, ha infranto il muro dell'1'35" a pochi minuti dalla fine della seconda sessione e scalzando dal vertice, per la prima volta, Rea, che aveva dominato fin dalla mattinata. Dal canto suo, Rea ha provato a riprendersi la prima posizione all'ultimo tentativo prima della bandiera a scacchi, fermandosi a un soffio dal connazionale. Con cinque Case nelle prime sei posizioni, Davies ha concluso al terzo posto con il medesimo tempo di Haslam a 603 millesimi di ritardo dal leader. Si è rivisto nelle zone alte Troy Bayliss, alla seconda uscita sulla Ducati ufficiale al posto dell'infortunato Giugliano. L'australiano si è mostrato a suo agio sulla pista di Buriram, chiudendo non lontano dai primi. Avanti così e potrebbe davvero lottare per il podio domenica. Sorprendente anche l'ottava piazza per Matteo Baiocco (Ducati), appena davanti a Jordi Torres (Aprilia) e David Salom (Kawasaki), che completano la top-10. Leggermente più attardato Michael van der Mark (Honda), dodicesimo e preceduto da un Leandro Mercado (Ducati) in grande spolvero.