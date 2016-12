Superbike, Bayliss verso la Thailandia: "Sono pronto alla sfida"

Dopo l'esordio a sorpresa a Phillip Island, Troy Bayliss è pronto a fare il bis in Thailandia. L'australiano, confermato come sostituto dell'infortunato Giugliano nel round di Buriram del Mondiale Superbike, non vede l'ora di scendere in pista con la Ducati e avere un'altra occasione di poter mostrare il suo talento infinito. "Innanzitutto vorrei ringraziare la squadra per avermi dato un’altra opportunità di guidare la Panigale R. Sono ansioso di tornare in pista, su di un tracciato che è nuovo per tutti quanti, quindi partiremo tutti dallo stesso punto. Mi sono allenato molto in queste settimane e mi sento ben preparato per questa sfida che affronterò con molto entusiasmo", ha detto.