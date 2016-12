Superbike, in pista con Biaggi a Vallelunga

Volete fare un giro in sella con Max Biaggi e sentire le sue reazioni? Ecco la vostra occasione. L'ex pilota romano, oggi collaudatore Aprilia e commentatore Mediaset, ha infatti realizzato con una telecamera portatile un filmato sulla pista di Vallelunga. Un giro sulla RSV4 Superbike che potrete gustarvi integralmente questa sera, venerdì, all'interno della nuova edizione di Grand Prix, in onda su Italia 2 alle 23. Su Sportmediaset.it, inoltre, in anteprima le clip di avvicinamento e il backstage del filmato.