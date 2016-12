Superbike, ecco il Chang Circuit di Buriram

A quasi un mese dal round di apertura della stagione 2015 di Phillip Island, la Superbike torna in pista per il secondo round della stagione, che si terrà dal 20 al 22 marzo prossimi al Chang International Circuit in Thailandia. Il tracciato, situato nelle vicinanze della città di Buriram (il cui nome significa città della felicità), nel nord est del paese, è il quarantottesimo circuito ad ospitare un evento del Mondiale, nonché la quinta novità in termini di circuiti nell’ultimo lustro. I 4.554 metri della pista non presentano alcun cambio di pendenza e si caratterizzano per la presenza di dodici curve, cinque a destra e sette a sinistra. Dopo una sessione veloce con due lunghi rettilinei ed altrettante curve a destra, i piloti sono chiamati ad affrontare una lunga parte mista, che connette nuovamente sul rettilineo dei box.