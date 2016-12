Superbike, il recupero di Giugliano: "Stare fermo è dura"

Stare fermi a 25 anni è davvero difficile, ma Davide Giugliano sta affrontando questo tempo con una maturità superiore all'impazienza dei suoi anni. Manca tempo al rientro e non ha ancora il permesso di allenarsi. "Il riposo è fondamentale per un corretto recupero - dice - certo non sono abituato a stare fermo ma è importante seguire tutte le indicazioni".

Ha passato l'inverno ad allenarsi duramente nella speranza di partire forte, l'infortunio di Phillip Island ha imposto una pausa obbligata ma Davide è pronto a ricostruire: "Dalla prossima settimana inizio a lavorare in piscina, è un primo passo. Poi fra 15 giorni mi sottopongo ad una nuova risonanza per valutare la situazione e vedere se ci sono stati progressi".

Dovrebbe rientrare nel mondiale per la gara di Imola, gran premio di casa, il secondo weekend di maggio. Intanto studia i suoi avversari guardando le gare in tv. Dopo l'Australia è già quasi tempo per la Thailandia, fra dieci giorni la superbike approda per la prima volta al Chang International Circuit. "E' dura, ovviamente, perché vorrei essere in pista, ma lavoro e spero di tornare presto".