Superbike: Bayliss-Ducati, una scelta che divide

"Ci vediamo presto". Con questo messaggio corredato da foto in tuta sulla sua pagina Facebook Troy Bayliss ha anticipato il comunicato ufficiale della Ducati . Il clamoroso rientro in Australia vivrà anche una seconda puntata in Thailandia il 22 marzo . 46 anni il 30 marzo, la leggenda della Superbike ci ha preso gusto al punto che qualcuno ipotizza che potrebbe sostituire l’infortunato Davide Giugliano fino a quando non si sarà completamente ristabilito.

Molto più in là si spinge invece la suggestione di una terza Ducati del team Aruba da mettere a disposizione di Bayliss per l’intera stagione.



La scelta di Borgo Panigale sta già dividendo il pubblico degli appassionati. I nostalgici dell’epopea di Bayliss – la maggioranza - mostrano un entusiasmo fuori media. Più tiepida l’accoglienza di chi teme che Troy possa compromettere il suo glorioso passato con una seconda vita agonistica vissuta a centro gruppo. Un dubbio che non ha sfiorato la Ducati né il diretto interessato. Da un lato Chaz Davies garantisce qualità e sostanza sufficienti per pensare positivo, dall’altro l’immagine di Bayliss in sella alla Panigale è uno spot fuori media per la Ducati e per il mondo della Superbike, a caccia di personaggi in grado di uscire dalla semplice dimensione del pilota e diventare idoli assoluti, come accaduto con Bayliss, Fogarty, Haga e Corser. Nonostante l’anagrafe Troy va ancora forte e chissà che con qualche chilometro in più non possa regalare e regalarsi un finesettimana di festa.