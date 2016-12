Ducati, Giuliano: c'è una terza frattura

Non c’è due senza tre, purtroppo per lui, per Davide Giugliano. La visita effettuata a Modena ha evidenziato una terza frattura. Insieme a quelle della prima e seconda vertebra lombare, si è riscontrata anche quella della dodicesima vertebra dorsale. Nulla di preoccupante, il danno è lieve, ma il quadro generale viene confermato: dai 70 ai 90 giorni per il recupero, il che vuol dire che il pilota della Ducati rientrerà in gara a Imola, il 10 maggio, per il quinto round stagionale della Superbike.



In questo periodo Davide dovrà portare un busto, cosa che i medici dell’ospedale di Melbourne non avevano nemmeno preso in considerazione. Cosa grave se si pensa che Giugliano doveva affrontare il lunghissimo viaggio di ritorno verso casa. “Prendiamo atto della situazione e non rammarichiamoci più di tanto. Pensiamo solo a guarire. Arrivederci a Imola, quando tornerò in pista vi farò divertire”. Queste le parole di Davide, che ora deve solo armarsi di pazienza e affrontare con serenità questo lungo periodo di recupero.