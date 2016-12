Superbike: Rea e Haslam firmano le due manche di Phillip Island

Due gare che si decidono sui millesimi, 39 la prima, 10 la seconda. Se l’alba della Superbike 2015 è questa, freghiamoci le mani perché lo spettacolo è assicurato! Phillip Island è la pista più bella, ma anche la più tremenda, la più esigente. Pronti via, si è visto che il cambio di regolamento tecnico ha limato differenze, che piloti un po’ in ombra nelle ultime stagioni sono tornati, e di brutto, là dove si lotta per vincere.



Due volate tra Jonathan “Johnny” Rea e Leon Haslam, partiti dalla Honda e approdati rispettivamente in Kawasaki e Aprilia. Il primo non aveva mai vinto a Phillip Island, dove la moglie Tatia è nata e cresciuta; il secondo non vinceva dal 2010 e, dopo tanti infortuni, non era certo ingeneroso considerarlo sul viale del tramonto. Invece, con l’aiuto di un terzo attore, Chaz Davies, i due ci hanno regalato una giornata da ricordare!



E qui si apre la parentesi Bayliss; la corsa nella corsa del 3 volte campione Superbike è stata commovente per tutti gli appassionati, divertente per lui almeno in gara 1. Il pit-stop per cambiare le gomme distrutte in gara 2 non gli è invece andato giù, perché le premesse di un ottimo risultato c’erano tutte visto il passo di lusso: meno di mezzo secondo rispetto ai primi. Là davanti, per lunghi tratti di entrambe le gare, hanno fatto scintille i giovani leoni Jordi Torres e Michael Van der Mark, quarto e quinto in gara 1 e poi tutti e due giù per terra nel giro di due minuti nella seconda fatica... Ovvero, velocità e inesperienza in eguali quantità, ma va bene così.



In difesa e piuttosto opachi il campione ed il suo vice del 2014. Sylvain Guintoli, ancora dolorante per una caduta di un mese fa, se ne torna a casa con un quinto ed un settimo, di poco meglio Tom Sykes, bastonato dal nuovo compagno di box Rea, quarto e sesto. Tutti e due mai dentro quella lotta che là davanti ha acceso la nuova stagione come meglio non si poteva. Il sostanziale equilibrio c’è, piloti con tanta fame pure. Il piatto gustoso è servito. Alla prossima in Thailandia.



LA CLASSIFICA DI GARA1 - LA CLASSIFICA DI GARA2