Superbike: David Salom, brutta caduta durante la qualifica

E' all'uscita della curva 12, che David Salom perde il controllo della sua Kawasaki, scivolando nella via di fuga. La ghiaia innesca però una carambola violenta per il pilota, che rotola a forte velocità sbattendo più volte la testa, prima di restare immobile nella sabbia. Portato al Centro Medico in barella, i medici confermano che lo spagnolo è cosciente e muove gambe e braccia. Trasportato poi all'ospedale di Melbourne per accertamenti.