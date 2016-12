Superbike: Jonathan Rea conquista la Superpole di Phillip Island

Mettersi in tasca una pole-position senza nemmeno scendere in pista per guadagnarsela. In questo pazzo mondo della moto succede anche questo. La Superpole 2 di Phillip Island viene interrotta e sospesa, dopo la brutta caduta di David Salom, perché l’elicottero di soccorso si sta già alzando in volo verso l’ospedale, con a bordo un pilota del campionato nazionale Superbike caduto in precedenza. La bandiera rossa congela le posizioni acquisite al momento e regala la pole a Jonathan Rea, al debutto con la Kawasaki. Sorpresa, ma non troppo, anche perché il nordirlandese avrebbe ancora da “sparare” la gomma da qualifica, così come il suo socio Tom Sykes che però non fa meglio dell’ottavo.



La prima fila è roba anche per Chaz Davies con la Ducati e per Leon Haslam con l’Aprilia, con un po’ di dispetto per Davies che si vede cancellare il primo tempo dall’esposizione della bandiera rossa proprio sul traguardo. Poco male, la seconda casella è sempre gran cosa. Da questa specie di roulette salta fuori anche il quarto posto del debuttante Van Der Mark con la Honda, che nelle mani di un ancora acciaccato Sylvain Guintoli si ferma alla postazione nove. Alex Lowes, velocissimo negli ultimi test di inizio settimana e in fotocopia nelle prove libere, sta quinto nel mezzo della seconda fila davanti a due “rookies”, gli spagnoli Terol e Torres.



Nella top-ten entra anche Matteo Baiocco con la Ducati privata. Letteralmente alle sue spalle, tredicesimo con un pizzichino di delusione, Troy Bayliss, senza storia il pilota più acclamato qui a Phillip Island. Errore di gioventù, diciamo così, per Tati Mercado e il suo team. L’argentino ha usato due gomme da qualifica nella Superpole 1, mentre ne avrebbe dovuto tenerne una per la sessione successiva. Morale: squalifica e ultimo posto in griglia.



Adesso tutti a ragionare sulla gara. Farà un gran caldo e la tenuta della gomma posteriore alla distanza è fonte di grattacapi per molti. Da quello che si è visto nel lavoro di preparazione, l’Aprilia sembra leggermente favorita, mentre al contrario gli uomini Kawasaki temono molto l’usura, tanto da programmare un eventuale prima metà gara in difesa per vedere poi l’evoluzione. Intanto, David Salom viene trasportato in ospedale a Melbourne per accertamenti, nel terribile volo all’ultima curva, a più di 200 all’ora, ha perso conoscenza e ha riportato forti contusioni, ma il peggio sembra scongiurato.



LA CLASSIFICA DELLE QUALIFICHE